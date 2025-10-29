I nodi della costa di Bari | il lungomare di San Cataldo a rilento tra stop e burocrazia

Il lungomare di San Cataldo a Bari prende forma, molto lentamente. I lavori del primo contratto attuativo da oltre quattro milioni di euro, sono partiti nell'aprile del 2024 ma sono ancora in. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - I nodi della costa di Bari: il lungomare di San Cataldo a rilento tra stop e burocrazia

Lungo la costa polvere, rifiuti e ruggine. Lo scempio dei ruderi: «Un litorale deturpato» - È l'altra faccia del lungomare di Bari, da sud a nord, ma in particolare nel Municipio 5, tra Palese e Santo Spirito, dove oltre i lavori di riqualificazione, ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

Il nuovo lungomare prende forma: sarà pronto nel 2026 - Duecento nuovi alberi, campetti di calcio e basket, viali e una camminata sul lungomare, liberato dalle auto. Segnala quotidianodipuglia.it

Sul Lungomare di Bari luci spente per un'ora: il Comune di Bari aderisce all'Earth Hour - Il più grande evento globale sul contrasto al cambiamento climatico e per la difesa della natura promosso dal Wwf Internazionale BARI - Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it