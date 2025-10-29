I Municipio Roma dal 7 novembre torna il Festival di musica sacra nelle Basiliche del Celio
(Adnkronos) – Il Festival di musica sacra nelle Basiliche del Celio, patrocinato dal Municipio Roma I Centro, giunge alla sua dodicesima edizione. Sotto la direzione artistica del maestro Mario Bassani, il Festival propone dieci concerti, fra il 7 e il 30 novembre, a ingresso libero e una Messa solenne, ospitati in alcune tra le più . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Leggi anche questi approfondimenti
ì ., nella sala consiliare del Municipio Roma III a piazza Sempione 15, si terrà la presentazione del libro “Ballando la vita” di Marta Mattarollo. Durante l’incontro l’autrice racconterà il proprio percorso di vita dura Vai su Facebook
I Municipio Roma, dal 7 novembre torna il Festival di musica sacra nelle Basiliche del Celio - Il Festival di musica sacra nelle Basiliche del Celio, patrocinato dal Municipio Roma I Centro, giunge alla sua dodicesima edizione. Secondo adnkronos.com
Ipotiroidismo, al via a Roma il 7 novembre campagna di prevenzione - Si terrà il prossimo 7 novembre il primo appuntamento della campagna di prevenzione 'Tsh - Segnala msn.com
Giovedi 6 e venerdi 7 Novembre Roma ospiterà l’International Convention on Public Procurement - La capitale diventerà a Novembre il punto di incontro mondiale per i protagonisti del procurement pubblico. Secondo romadailynews.it