Lo spettacolo dei quasi 15mila, di cui oltre 3.500 modenesi, a rendere il derby del Secchia evento unico per la serie B. Fuori dallo stadio, poco prima del fischio d’inizio, alcune tifosi hanno provato a macchiare il ’pre’ con i soliti tafferugli immediatamente sedati nei pressi della tangenziale reggiana. Per fortuna, non si sono registrati feriti o conseguenze gravi, anche se piccoli gruppetti si sono incontrati e colpiti e diverse auto sono state danneggiate. Spazio, dunque, al bello di una partita intensa e dall’alto tasso di concentrazione. Non sono mancati i consueti cori sfottò, da una parte e dall’altra, sempre con lo spirito da stadio che deve contraddistinguere un appuntamento del genere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

I momenti della sfida del Secchia. Gli scontri, Liga e i 15mila tifosi. Dentro la partita più attesa