I migliori esoneri schivati da Stefano Pioli
Nell’epoca della rincorsa al meme istantaneo, del nuovo boom del Twitter calcio, a volte succedono cose che sembrano veramente immaginate da un’entità superiore dotata di un livello di sarcasmo sorprendente. A metà del secondo tempo di Fiorentina-Bologna, i viola, senza capo né coda, si ritrovano su un vulcano prossimo all’eruzione. Nel giro di 20 secondi, i rossoblù prima chiedono un rigore, poi vedono De Gea salvare in acrobazia su un colpo di testa di Orsolini, quindi trovano il gol dello 0-3 con il neo entrato Dallinga. Le telecamere, a quel punto, indugiano su Stefano Pioli. Il cronometro del match dice che è il 67', la Fiorentina è sotto di tre gol, il pubblico dà il via a una contestazione la cui ferocia pare semplicemente sacrosanta. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
