I miei uomini li ho menati tutti – Belen a Belve si confessa su De Martino Borriello e le sue esperienze con donne

Ieri 28 ottobre, su Rai2 è tornato Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. Belen Rodriguez è stata ospite della prima puntata e si è raccontata tra amori, carriera e “lati oscuri”. L’argentina ha spiegato perché è finita con Stefano De Martino e chi è l’uomo che ha amato più di tutti. Ma svela anche di aver fatto esperienze con le donne. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da RaiDue (@instarai2) “Di recente ha detto ‘ho chiuso con gli uomini, divento lesbica’. È successo?” chiede Fagnani. “Ho avuto esperienze.” rivela Belen. “E si è trovata bene?”. “Sì, però mi piace il manzo” assicura la showgirl argentina. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - “I miei uomini li ho menati tutti” – Belen a Belve si confessa su De Martino, Borriello e le sue esperienze con donne

Altri contenuti sullo stesso argomento

ULTIME FINITURE ……. @gravel_burn @ i miei uomini Vai su Facebook

“I miei uomini li ho menati tutti” – Belen a Belve si confessa su De Martino, Borriello e le sue esperienze con donne - Belen Rodriguez si apre con Francesca Fagnani sui suoi uomini, sulla fine del matrimonio con De Martino e sulle sue esperienze con le donne. Come scrive cinemaserietv.it

Belen a Belve: "Ho chiuso con gli uomini. I miei fidanzati? Li ho 'menati' tutti" - La showgirl si racconta nel programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Come scrive msn.com

Belen a Belve: "I miei fidanzati li ho menati tutti, De Martino ne ha prese di più. Ho avuto esperienze omosessuali" - La showgirl alla Fagnani: "Stefano? Riporta huffingtonpost.it