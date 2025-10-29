I mattoni della vita trovati nel ghiaccio di un’altra galassia | è la prima volta nella storia

Gli scienziati hanno compiuto una scoperta che potrebbe riscrivere la nostra comprensione dell’origine della vita nell’universo. Per la prima volta in assoluto, sono stati individuati multipli composti organici complessi nel ghiaccio che circonda una stella al di fuori della Via Lattea. La rilevazione, effettuata grazie al telescopio spaziale James Webb, ha permesso di identificare cinque molecole a base di carbonio attorno a una protostella situata nella Grande Nube di Magellano, una piccola galassia che orbita in stretta vicinanza alla nostra. La scoperta, pubblicata nell’ Astrophysical Journal Letters il 20 ottobre, rappresenta un passo fondamentale per comprendere come le molecole complesse si siano formate nell’universo primordiale. 🔗 Leggi su Cultweb.it

