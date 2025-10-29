I giovani amano ancora l' auto ma non la vivono più come un obbligo

Il nuovo studio dell'osservatorio Compass fotografa un cambio di paradigma: l'auto resta un punto fermo, ma modificano priorità, modalità di acquisto e marchi preferiti. Tra sostenibilità, budget limitato e fiducia nei brand stranieri, i giovani ridisegnano il concetto di possesso a quattro ruote.

I giovani amano ancora l'auto, ma non la vivono più come un obbligo - Il nuovo studio dell'osservatorio Compass fotografa un cambio di paradigma: l'auto resta un punto fermo, ma modificano priorità, modalità di acquisto e marchi preferiti.

I giovani italiani amano le auto cinesi - Secondo lo studio, il 35% degli intervistati dichiara che si affiderebbe a queste vetture per motivi legati al prezzo più conveniente rispetto ai prodotti presenti sul mercato, il 24% del campione lo ...

Crisi mercato auto, i giovani escono meno e scelgono il car sharing - I giovani escono meno e non vivono le 4 ruote come simbolo di libertà e indipendenza.