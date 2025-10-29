I funerali di Silvano Bini Spalletti | Sapeva decidere e aveva tanto da insegnare

Empoli, 29 ottobre 2025 – Il giorno dopo la partita di Serie B contro la Sampdoria, Empoli ha salutato per l'ultima volta Silvano Bini. Si sono infatti tenuti nella mattinata di oggi, 29 ottobre, nella Chiesa Madonna del Rosario e San Pio V a Ponzano i funerali dello storico dirigente dell'Empoli Fc, che si era spento lunedì scorso, alla vigilia del match, all'età di 96 anni nella sua abitazione di via XX Settembre a Empoli. Un centinaio le persone che vi hanno assistito, tra cui una delegazione del club azzurro con in testa il segretario generale Stefano Calistri e alcuni personaggi famosi del mondo del calcio che hanno passato anni importanti all'Empoli con Bini come Ezio Gelain, Luciano Spalletti e Antonio Di Natale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

