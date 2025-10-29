I femminicidi e le misure di contrasto che non funzionano

Ancora polemiche e domande dopo l’ennesimo femminicidio, con l’assassino che, nonostante il braccialetto elettronico, è riuscito a colpire. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - I femminicidi e le misure di contrasto che non funzionano

News recenti che potrebbero piacerti

Maria Luisa Pellizzari, già vicecapo della Polizia di Stato e oggi nel CdA della Fondazione Cecchettin, riflette sul femminicidio di Pamela Genini e sulle misure concrete per prevenire la violenza di genere. Dalla denuncia anonima all’ammonimento, dall’educa Vai su Facebook

Quanti sono davvero i femminicidi in Italia? - Il Ministero dell'Interno ha pubblicato nel mese di ottobre il report trimestrale relativo agli «omicidi volontari e di genere» registrati in Italia. vanityfair.it scrive

Diciannove femminicidi in Lombardia da gennaio. “Vietare la formazione a scuola è uno sbaglio” - affettiva bandita alle medie: “Non è questione di contenuti, serve a diffondere rispetto” ... Lo riporta ilgiorno.it

I braccialetti per prevenire stalking e femminicidi spesso non funzionano: ecco perché - Nati per controllare chi si trova ai domiciliari, sono obbligatori nei casi di stalking. Secondo repubblica.it