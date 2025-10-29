I due sospettati per il furto al Louvre ammettono parzialmente le colpe Ma i gioielli non si trovano

Parigi. I due sospettati fermati sabato per il furto del Louvre hanno parzialmente riconosciuto i fatti, ma gli otto gioielli della Corona di Francia trafugati lo scorso 19 ottobre dalla galle.

