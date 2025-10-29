I drammatici giorni della Seconda guerra mondiale nei diari di alcuni parroci forlivesi in un libro
Di recente è stato pubblicato il libro “Nessuno è fuggito, tutti al proprio posto. Il passaggio del fronte durante la Seconda guerra mondiale nei diari di alcuni parroci della Diocesi di Forlì” a cura di Mattia Arfelli, Maurizio Gioiello, Gabriele Zelli, con prefazione del vescovo Livio Corazza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
