I drammatici giorni della Seconda guerra mondiale nei diari di alcuni parroci forlivesi in un libro

Forlitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di recente è stato pubblicato il libro “Nessuno è fuggito, tutti al proprio posto. Il passaggio del fronte durante la Seconda guerra mondiale nei diari di alcuni parroci della Diocesi di Forlì” a cura di Mattia Arfelli, Maurizio Gioiello, Gabriele Zelli, con prefazione del vescovo Livio Corazza. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

