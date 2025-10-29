I ’Domine’ sul palco di piazzale Verdi Sbarca il metal italiano
Tra i concerti che ogni sera animeranno il palco della sezione ’Music’, in piazzale Verdi, spicca il grande concerto di chiusura, domenica 2 novembre alle 19, con protagonisti i ’Domine’, una delle band più importanti della scena metal italiana. Nati a Firenze nel 1983, debuttano nel 1997 con l’album Champion Eternal, dopo quattro demo tapes realizzati tra il 1986 e il 1994 che già definivano il loro stile Epic Power Metal. Sin dagli esordi il loro sound è ispirato dal classico Heavy Metal e dai mondi della Heroic Fantasy e della Sword & Sorcery, con testi che richiamano le saghe immortali di Michael Moorcock, in particolare Elric di Melniboné, e di Robert E. 🔗 Leggi su Lanazione.it
