I dipinti Aga Khan da Christie’s volano a 52,2 milioni | è record
Una pioggia di offerte ha scosso Londra: la vendita “Exceptional Paintings from the Personal Collection of Prince and Princess Sadruddin Aga Khan” da Christie’s ha totalizzato 45,76 milioni di sterline (circa 52,2 milioni di euro). Un traguardo che imprime un nuovo ritmo al mercato delle pitture indiane e persiane, riportandole al centro della scena internazionale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Record d'asta per collezione Aga Khan, 52 milioni di euro - Trionfo a Londra per la vendita 'Exceptional Paintings from the Personal Collection of Prince and Princess Sadruddin Aga Khan', che da Christie's ha totalizzato 45,7 milioni di sterline (circa 52,2 mi ...