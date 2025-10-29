I dazi non fermano l’export italiano negli Usa +34% a settembre

L' export italiano verso i Paesi fuori dall'Ue a settembre è cresciuto del 5,9%, contrastando il calo repentino avvenuto ad agosto. Protagonisti di questa crescita gli Stati Uniti, che rispetto al mese scorso hanno importato il 34% in più dal nostro Paese. Un dato molto influenzato dalla cantieristica navale, senza la quale però sarebbe comunque stato registrato un aumento del 12%. Crescono però di molto anche le importazioni, soprattutto quelle dagli Usa e dalla Cina. L'aumento supera quello delle esportazioni e segna una forte riduzione dell'avanzo commerciale, di più di 10 miliardi di euro, rispetto allo scorso anno.

