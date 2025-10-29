I concerti di novembre 2025 | date e biglietti

Grande attesa, il 2 novembre per il concerto di Katy Perry e il 789 i mitici Simply Red celebreranno i loro 40 anni di carriera in Italia. Novembre si preannuncia un mese di fuoco per gli amanti della musica live, con un cartellone che mescola sapientemente l’epica del pop globale, l’intimismo d’autore e le regine della scena italiana. Preparatevi a scaldare la voce, perché i palazzetti e i teatri di tutta Italia vibreranno con un concentrato di stelle irrinunciabili. L’esplosione di energia pop arriva il 2 novembre, quando Katy Perry farà tappa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Aspettiamoci uno show caleidoscopico, pieno di hit planetarie e cambi d’abito spettacolari. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

