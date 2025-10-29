i comunisti sono buoni se fan violenza sono fascisti

Ancora una volta «ha stato il fascismo». È il fascismo che censura, il fascismo che distrugge, il fascismo che produce ogni stortura della società attuale. Vittima di fascismo è stato, ad esempio, Emanuele Fiano, stimabile esponente del Partito democratico. Lo hanno invitato a parlare all’università Ca’ Foscari di Venezia, ma un gruppo di esagitati attivisti pro Palestina si è presentato nell’aula in cui si teneva l’incontro e ha cominciato a sbraitare per sabotare il tutto. Lo slogan era «fuori i sionisti dalle università», e in effetti lo scopo è stato raggiunto: Fiano ha dovuto mollare il microfono e andarsene. 🔗 Leggi su Panorama.it

