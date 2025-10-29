I comuni si colorano d’arancione per la giornata nazionale delle pubbliche assistenze Anpas 2025
Il 24 ottobre 2025 anche la Pubblica Assistenza Pegaso odv ha celebrato la Giornata nazionale delle pubbliche assistenze Anpas, un appuntamento che unisce simbolicamente oltre 900 associazioni, più di 100.000 volontari e 500.000 soci in tutta Italia. Istituita nel 2024 in occasione dei 120 anni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
