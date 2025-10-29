I colpi di scena i sospetti e il rompicapo delle indagini intrecciate Pavia-Brescia
La richiesta dell'avvocato Domenico Aiello, legale dell'ex magistrato Mario Venditti, di trasferire l'indagine su Andrea Sempio da Pavia a Brescia rientra nel contesto di quello che sta diventando un rompicapo giudiziario attorno al delitto di Garlasco. Più il tempo passa, più si aggiungono nuovi capitoli legati all'inchiesta “madre” che vede accusato Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. Intanto va detto che le Procure coinvolte sono due, quelle di Pavia e di Brescia, con quest'ultima intervenuta quando il radar investigativo si è allargato su dei magistrati. Le toghe di un distretto non possono occuparsi di eventuali responsabilità dei loro colleghi, ed ecco spiegato l'intervento dei pm bresciani. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Approfondisci con queste news
In questa edizione ci sono stati tantissimi colpi di scena, i nostri giudici sono on fire Non perdere la finale in diretta di #IGT venerdì 31 ottobre su Disney+ e scarica l’app per votare il vincitore! Vai su Facebook
Sguardi, provocazioni, emozioni, attrazioni e colpi di scena inaspettati Ecco cosa stiamo per vivere nella nuova puntata di #GrandeFratello! Seguiteci su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! - X Vai su X
L'oroscopo dei colpi di scena del 9/10: un'idea dei Gemelli si rivela promettente - Secondo l’oroscopo dei colpi di scena del 9 ottobre 2025 i Gemelli riprendono un'idea che avevano scartato perché si rivela promettente. it.blastingnews.com scrive