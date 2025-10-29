I Cari Cari – formazione indie-rock austriaca composta da Stephanie Widmer (voce, batteria e didgeridoo) e Alexander Koeck (voce, chitarra) – annuncia due nuove date italiane che si aggiungono al loro lunghissimo tour: il 14 novembre saranno infatti al Covo Club di Bologna e il 15 novembre all’Arci Bellezza di Milano. Il tour prosegue con Bologna e Milano. La formazione indie-rock austriaca Cari Cari, composta da Stephanie Widmer (voce, batteria e didgeridoo) e Alexander Koeck (voce, chitarra), torna in Italia con due nuove date che si aggiungono al loro lungo tour internazionale. Il 14 novembre 2025 la band sarà al Covo Club di Bologna e il 15 novembre 2025 all’ Arci Bellezza di Milano, per due concerti che promettono di unire energia, suggestione e un sound unico nel suo genere. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - I Cari Cari tornano in Italia: due nuove date per il duo indie-rock austriaco