I cani sentono freddo? La veterinaria | Ecco i segnali e come proteggerli ma non esageriamo con i cappottini
Anche i cani possono sentire freddo, soprattutto se le temperature scendono sotto i 5-7 gradi. Tremori, orecchie e zampe fredde sono alcuni dei segnali da non ignorare. La veterinaria Eva Fonti spiega come e quando proteggerli e quali razze sono più sensibili. 🔗 Leggi su Fanpage.it
