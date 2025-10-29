I campioni hanno colpito con un altro colpo con Pedri destinato a saltare diverse settimane

2025-10-29 17:11:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Barcellona ha subito un altro infortunio con la notizia che il centrocampista Pedri sarà escluso fino alla prossima sosta per le nazionali. Il nazionale spagnolo ha un infortunio al tendine del ginocchio sinistro e salterà almeno tre partite. Avrebbe dovuto saltare comunque lo scontro casalingo di domenica contro l’Elche dopo essere stato espulso nel finale della sconfitta per 2-1 del Barça contro il Real Madrid, ma ora non sarà disponibile nemmeno per lo scontro di Champions League in casa del Club Brugge il 5 novembre e per la trasferta contro il Celta Vigo quattro giorni dopo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

