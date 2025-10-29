Considerata una delle misure fondamentali nella lotta contro la violenza sulle donne, in Italia continua a dare segnali di mal funzionamento al momento dell’applicazione. Da mesi proseguono gli allarmi sulle criticità legate all’uso del braccialetto elettronico e, nonostante le promesse e i tavoli di lavoro convocati, si faticano a vedere i miglioramenti. Ad ammettere che sono “molti i problemi” è stata – in audizione davanti alla commissione di inchiesta sui femminicidi – la direttrice del servizio Controllo del territorio del dipartimento della Polizia Francesca Fava. L’ultimo caso è di poco più di 24 ore fa: Reis Pedroso Douglas ha ammazzato la compagna Jessica Stapazzolo con un numero “smisurato” di coltellate dopo essersi tolto l’apparecchio che, al momento non è stato ancora ritrovato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I braccialetti elettronici hanno dato problemi non da poco. Troppi allarmi, di quelli tecnici deve occuparsene Fastweb”