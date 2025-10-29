I braccialetti elettronici hanno dato problemi non da poco Troppi allarmi di quelli tecnici deve occuparsene Fastweb

Considerata una delle misure fondamentali nella lotta contro la violenza sulle donne, in Italia continua a dare segnali di mal funzionamento al momento dell’applicazione. Da mesi proseguono gli allarmi sulle criticità legate all’uso del braccialetto elettronico e, nonostante le promesse e i tavoli di lavoro convocati, si faticano a vedere i miglioramenti. Ad ammettere che sono “molti i problemi” è stata – in audizione davanti alla commissione di inchiesta sui femminicidi – la direttrice del servizio Controllo del territorio del dipartimento della Polizia Francesca Fava. L’ultimo caso è di poco più di 24 ore fa: Reis Pedroso Douglas ha ammazzato la compagna Jessica Stapazzolo con un numero “smisurato” di coltellate dopo essersi tolto l’apparecchio che, al momento non è stato ancora ritrovato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

