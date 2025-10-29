I biglietti Allo stadio Franchi sono in arrivo 400 tifosi pratesi

Potrebbero essere oltre 400 i tifosi pratesi che domenica siederanno sugli spalti del Franchi (640 i biglietti disponibili per il settore ospiti). Già ieri, prima che partisse la prevendita, erano stati organizzati 5 pullman, altri erano stati opzionati. In tanti, poi, si muoveranno con mezzi propri. I tagliandi sono disponibili on-line sul sito Etes.it; alla tabaccheria Il Chiasso Largo oggi, domani e venerdì dalle 9,30 alle 19, sabato dalle 9,30 alle 13 e dalle 15,30 alle 19, domenica dalle 10 alle 13; al Siena Club Fedelissimi, domani e venerdì dalle 21,30 alle 24 e domenica dalle 10 alle 13,30; al Siena Fc store ufficiale, fino a venerdì dalle 14 alle 19 e sabato dalle 11 alle 19; al sottopassaggio La Lizza, domenica dalle 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I biglietti. Allo stadio Franchi sono in arrivo 400 tifosi pratesi

Approfondisci con queste news

Tedua è tornato e conquista San Siro! ? 24 giugno 2026 | Milano, Stadio San Siro Biglietti in vendita generale dalle ore 10.00 del 31 ottobre! https://buff.ly/zsWQtck - facebook.com Vai su Facebook

I biglietti. Allo stadio Franchi sono in arrivo 400 tifosi pratesi - Potrebbero essere oltre 400 i tifosi pratesi che domenica siederanno sugli spalti del Franchi (640 i biglietti disponibili per ... Da sport.quotidiano.net

Lavori allo stadio Franchi di Firenze, domande e risposte: quando sarà pronta la curva Fiesole? Perché sono slittati i lavori? - L'annuncio dello slittamento dei lavori allo stadio Franchi di Firenze è un caso. Si legge su corrierefiorentino.corriere.it

Fiorentina-Torino, le informazioni per il match del “Franchi” - Informazioni / Tra due giornate il Toro affronterà la squadra di Pioli fuori casa: ecco tutto ciò che c'è da sapere per partecipare alla trasferta ... Come scrive toronews.net