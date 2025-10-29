HYPE su RaiPlay dal 31 ottobre | anteprime a Milano sostegni istituzionali e racconto del rap nel QT8

Debutta venerdì 31 ottobre su RaiPlay la serie “HYPE”, composta da otto episodi e firmata alla regia da Fabio Mollo e Domenico Croce. Il progetto nasce da una coproduzione tra Rai Fiction e Fidelio, con il contributo del Mic e il sostegno della Regione Lombardia nell’ambito PR FESR 21-27. Anteprime e presentazioni “HYPE” ha esordito . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

