Hurzeler | Ferguson? Importante che superi queste fasi non è facile entrare in una nuova cultura

Un Ferguson sempre più simile a Dovbyk per rendimento sotto porta e utilità per la squadra, tanto che in queste ore si parla addirittura di interruzione del prestito a gennaio. A difenderlo ci ha pensato Fabian Hurzeler, attuale tecnico del Brighton che in estate aveva dato il proprio benestare al temporaneo addio: “Non sono lì e non posso dire cosa stia succedendo, o quali siano le sue condizioni. Penso però che per lui sia importante superare queste fasi, cercando di evitare i rumors e concentrandosi solo sulle cose che può influenzare, allenandosi il più duramente possibile ogni giorno. Anche se non ho mai giocato a quel livello so quanto possa essere difficile quando attraversi un momento negativo”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Hurzeler: “Ferguson? Importante che superi queste fasi, non è facile entrare in una nuova cultura”

