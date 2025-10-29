HP WXP | la piattaforma AI che semplifica e ottimizza il lavoro digitale

HP Workforce Experience Platform (WXP) è una piattaforma unificata basata sull'AI che gestisce proattivamente PC, stampanti e software aziendali. Sfruttando l'analisi di big data per anticipare e automatizzare la risoluzione dei problemi IT, WXP riduce l'attrito digitale, migliora la sicurezza e ottimizza la produttività e il benessere dei dipendenti.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - HP WXP: la piattaforma AI che semplifica e ottimizza il lavoro digitale

