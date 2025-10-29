Hotel Risorgimento con la cessione del ramo d’azienda anche l’incertezza per i 54 dipendenti

LECCE – Un trasferimento d’azienda che non rispetta la clausola sociale, cioè la salvaguardia dei posti di lavoro, presentato come una compravendita immobiliare: così Uiltucs Puglia legge l’operazione che vede al centro l’Hotel Risorgimento di Lecce, storica struttura a ridosso di piazza. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Lecce, caso Hotel Risorgimento: Uiltucs Puglia denuncia “54 licenziamenti e fondi pubblici usati per distruggere lavoro” - La Uiltucs Puglia chiede quindi la convocazione urgente di un tavolo istituzionale presso Arpal Puglia – sede di Lecce, con la partecipazione della Task Force regionale per l’occupazione, delle ... Come scrive giornaledipuglia.com

