La casa giapponese riporta in vita un nome che ha fatto storia, trasformandolo in una coupé ibrida capace di far dimenticare l’assenza del cambio manuale C’è un momento nella vita di ogni appassionato di auto in cui senti parlare di un ritorno e il cuore inizia a battere più forte. È quello che succede quando Honda pronuncia due parole magiche: Prelude e:HEV. Non stiamo parlando dell’ennesimo SUV mascherato da sportiva, ma di una coupé vera, con quattro posti, proporzioni perfette e un’anima che promette di far rivivere sensazioni che pensavamo perdute per sempre nell’era dell’elettrificazione. 🔗 Leggi su Mondouomo.it

© Mondouomo.it - Honda Prelude, quando l’ibrido diventa emozione pura.