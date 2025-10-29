Hocus Pocus Thora Birch innamorata di Halloween | Vorrei fosse ogni giorno
La star di American Beauty ha ricordato la sua esperienza nel cult Disney di Kenny Ortega e il suo amore per la festività di fine ottobre. Nel corso di un'intervista rilasciata a People, Thora Birch, oggi 43 anni, è tornata a parlare del successo del film Hocus Pocus, nel quale ha interpretato una dei giovani protagonisti, Dani. L'attrice ha confessato di amare in maniera spropositata Halloween, la festività al centro della trama del film e il momento dell'anno in cui i fan riguardano il film Disney. L'amore di Thora Birch per Halloween "Sono innamorata di Halloween da quando ho capito cos'era, quindi sai che avrà sempre un posto speciale nel mio cuore" ha confessato Birch "Essere legata a quel film che il pubblico ama anno dopo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Thora Birch apre all'idea di tornare in Hocus Pocus 3: "mi piacerebbe sapere cosa inventano per Dani. Sarei super aperta all'idea" Vai su Facebook
Hocus Pocus, Thora Birch innamorata di Halloween: “Vorrei fosse ogni giorno” - La star di American Beauty ha ricordato la sua esperienza nel cult Disney di Kenny Ortega e il suo amore per la festività di fine ottobre. Lo riporta movieplayer.it
Hocus Pocus 3: Thora Birch vorebbe riprendere il ruolo di Dani Dennison nel secondo sequel di Hocus Pocus - A Thora Birch piacerebbe molto far parte del cast di Hocus Pocus 3, dove tornerebbe a interpretare Dani Dennison. Riporta comingsoon.it
Hocus Pocus 3, Thora Birch si apre alla reunion del cast originale - La star originale di Hocus Pocus vuole davvero tornare dopo essersi persa il sequel del 2022 ... Da filmpost.it