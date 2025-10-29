Hockey Goleada al ’Giatti’ in Coppa | l’Hockey Bondeno travolge il Csp San Giorgio

Nella giornata di sabato 25 ottobre è andata in scena la penultima giornata del girone B di Coppa Italia, dove l’ HC Bondeno ha fronteggiato la formazione del CSP San Giorgio. L’HC Bondeno scende in campo con Severini tra i pali e qualche novità come Alessandro Bergamini e Isaac Merighi a centrocampo. L’incontro parte bene per i padroni di casa, che macinano gioco e trovano spesso Succi in avanti. Su una di queste azioni è proprio il capitano bondenese a colpire prima il palo e poi sull’azione successiva ad infilare un velenoso rovescio alle spalle del portiere. Dopo l’intervallo breve è ancora Succi a raccogliere palla sul fondo e a mettere in mezzo un cross al bacio per il bastone di Tommaso Borgatti, che trova la prima gioia con i grandi dopo una azione bellissima. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

