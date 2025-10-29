Ho visto un missile sui cieli della Sardegna passante fa video e segnala alla polizia

Fanpage.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Aveva velocità costante all’inizio, poi si è staccato qualcosa dalla scia, ha continuato a salire verso l’alto e poi è sparito. Non era un drone" è quanto sostiene di avere osservato in strada oggi, mercoledì 29 ottobre, un automobilista a Sassari che ha filmato anche la scena con il cellulare segnalando l'accaduto alla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ho visto missile cieli“Ho visto un missile sui cieli della Sardegna”, passante fa video e segnala alla polizia - "Aveva velocità costante all’inizio, poi si è staccato qualcosa dalla scia, ha continuato a salire verso l’alto e poi è sparito ... fanpage.it scrive

ho visto missile cieli"Ho visto un missile nel cielo di Sassari", le immagini del misterioso avvistamento - Sassari Una scia che buca il cielo dell’alba, una luce che si solleva verticalmente verso l’alto e dopo otto- Scrive lanuovasardegna.it

Cerca Video su questo argomento: Ho Visto Missile Cieli