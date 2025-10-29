Ho visto un missile sui cieli della Sardegna passante fa video e segnala alla polizia

"Aveva velocità costante all’inizio, poi si è staccato qualcosa dalla scia, ha continuato a salire verso l’alto e poi è sparito. Non era un drone" è quanto sostiene di avere osservato in strada oggi, mercoledì 29 ottobre, un automobilista a Sassari che ha filmato anche la scena con il cellulare segnalando l'accaduto alla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

