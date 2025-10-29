Ho ucciso i miei 4 figli Il papà chiama la polizia e confessa tutto | avevano 6 9 10 e 18 anni
Ogni anno, in tutto il mondo, centinaia di famiglie vengono travolte da tragedie che si consumano dentro le mura domestiche. Storie di violenza, silenzio e disperazione che spesso si concludono nel sangue. Le statistiche raccontano una realtà terribile: la casa, che dovrebbe essere il luogo della sicurezza, diventa invece il teatro dell'orrore. Padri, madri, compagni o figli si trasformano nei carnefici di chi amano, spesso senza che nessuno intorno riesca a intuire il baratro che si sta aprendo. >> "Gli faccio un assegno". Garlasco, nuova intercettazione choc: i genitori di Sempio parlano di migliaia di euro.
Ha ucciso la propria figliastra e il marito di lei, ha ripulito la scena del crimine, ha portato i figli della coppia a mangiare al McDonald's e, infine, si è consegnato. «Ho ucciso due persone», ha confessato agli agenti, con calma e lucidità.
Palermo, la sorella del ragazzo ucciso: «Mio fratello colpito senza motivo». Nei filmati le immagini dell'assassino che impugna un oggetto (per gli inquirenti la pistola) - Sofia Taormina ha visto morire il fratello Paolo davanti al locale di famiglia, nel cuore della movida di Palermo. Secondo corriere.it