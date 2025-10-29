Ho ucciso i miei 4 figli | il padre chiama la polizia e confessa tutto
Ogni anno, in tutto il mondo, centinaia di famiglie vengono travolte da tragedie che si consumano tra le mura domestiche. Storie di violenza, silenzio e disperazione che spesso si concludono nel sangue. Le statistiche mostrano una realtà inquietante: la casa, simbolo di sicurezza, si trasforma sempre più spesso in un luogo di terrore. Padri, madri e figli diventano vittime o carnefici, mentre chi li circonda raramente riesce a cogliere i segnali del dramma imminente. “Gli faccio un assegno”. Garlasco, nuova intercettazione choc: i genitori di Sempio parlano di migliaia di euro. Si mette male, a chi erano destinati Un equilibrio spezzato da dolore e follia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Ha ucciso la propria figliastra e il marito di lei, ha ripulito la scena del crimine, ha portato i figli della coppia a mangiare al McDonald's e, infine, si è consegnato. «Ho ucciso due persone», ha confessato agli agenti, con calma e lucidità.
Palermo, la sorella del ragazzo ucciso: «Mio fratello colpito senza motivo». Nei filmati le immagini dell'assassino che impugna un oggetto (per gli inquirenti la pistola) - Sofia Taormina ha visto morire il fratello Paolo davanti al locale di famiglia, nel cuore della movida di Palermo. Riporta corriere.it