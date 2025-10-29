Ho preparato da sola la mia torta nuziale la notte prima del matrimonio e questo perché sono una procrastinatrice | la rivelazione di una sposa

La notte prima del matrimonio l’agitazione è nell’aria. C’è chi non dorme, chi magari passa le ultime ore a fare follie con gli amici, chi sceglie un sonno riposante come trattamento di bellezza. Ma c’è anche chi prepara la propria torta nuziale. È quanto fatto da Tygerlily LaBello la notte del 31 agosto scorso, proprio la sera prima delle celebrazioni. A raccontare la sua storia è People: la donna, 27 anni, di professione decoratrice di torte, nonostante la normativa dell’Indiana le impedisse di realizzare in casa la torta nuziale, ha deciso comunque di mettere a frutto le sue doti realizzandone una “finta” solo per decorazione e foto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ho preparato da sola la mia torta nuziale la notte prima del matrimonio e questo perché sono una procrastinatrice”: la rivelazione di una sposa

