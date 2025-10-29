Ho fatto una promessa FIlippo Bisciglia dopo l’addio l’annuncio su Pamela Camassa

Filippo Bisciglia si avvicina ai cinquant’anni, ma lo spirito è quello di sempre: energico, curioso, giovane dentro. «Mi sento un pischelletto», confessa sorridendo in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. L’amatissimo volto di “Temptation Island” sembra non conoscere il peso del tempo: «Se mi chiedessero quanti anni mi sento, direi 28, l’età in cui sono entrato al Grande Fratello. Sono rimasto fermo lì con la testa e con la voglia di fare». Un entusiasmo intatto, che attribuisce anche al fatto di non essere ancora diventato padre: «Non avendo avuto figli, sono rimasto un po’ ragazzo dentro». 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

