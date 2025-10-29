Le due star, un tempo molto amiche, non si parlano più da quando presero parte alle riprese del film parodia Agente Cody Banks, uscito nelle sale nel 2003, per una ragione che coinvolge anche la madre di Duff Frankie Muniz ha rivelato durante un episodio del "The Joe Vulpis Podcast" di cui era ospite che non parla con Hilary Duff da 22 anni, da quando hanno recitato insieme in Agente Cody Banks. La ragione? Muniz ha incolpato la madre di Duff di aver creato una frattura tra i due giovani attori dopo che lei avrebbe interferito nel processo di casting del film e avrebbe agito alle spalle dell'attore per far ottenere a Duff il ruolo di protagonista femminile nella commedia d'azione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Hilary Duff e Frankie Muniz non si parlano da 22 anni: la star di Malcolm svela l'assurda ragione