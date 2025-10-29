Highlights Gol Juve Udinese LIVE | le immagini del match – VIDEO
Highlights Gol Juve Udinese in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della 9ª giornata. La Juve affronta l ‘Udinese, con il match di Serie A in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18.30 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono tornare a vincere dopo le 8 partite senza vittoria. Qui trovate gli highlights e i gol di JUVE UDINESE LIVE 18? OCCASIONE UDINESE! – Occasione per gli ospiti con una bella azione di Kamara: la sua conclusione termina alta. 15? GOL ANNULLATO ALLA JUVE! – Bianconeri ancora in gol: Vlahovic su assist di McKennie! L’arbitro fischia fuorigioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Juventus-Udinese 1-0: annullato gol a Vlahovic, dopo la rete dal dischetto del serbo - 12' – Fallo Udinese: Piotrowski è in ritardo e atterra Kelly. Secondo tuttojuve.com
Juventus-Udinese, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Dopo tre sconfitte consecutive, che hanno portato all'esonero di Tudor, la Juventus ospita allo Stadium l'Udinese. Da sport.sky.it
Juventus subito in vantaggio sull'Udinese: Vlahovic si conquista e segna il rigore dell'1-0 - Juventus subito in vantaggio contro l'Udinese con Dusan Vlahovic, al minuto 5. Riporta tuttomercatoweb.com