Highlights Gol Juve Udinese | le immagini del match – VIDEO

Highlights Gol Juve Udinese in diretta dall’Allianz Stadium di Torino. Le immagini salienti del match della 9ª giornata. La Juve affronta l ‘Udinese, con il match di Serie A in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 18.30 all’Allianz Stadium di Torino. Bianconeri che vogliono tornare a vincere dopo le 8 partite senza vittoria. Qui trovate gli highlights e i gol di JUVE UDINESE LIVE 98? TIRO DAVID – L’attaccante della Juventus scapa via e con una conclusione di sinistro prova a spaventare Okoye: palla smanacciata. 95? GOL DELLA JUVENTUS – Il numero 10 della Juventus va in gol dal dischetto, regalando la certezza del successo alla Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Highlights Gol Juve Udinese: le immagini del match – VIDEO

Juventus-Udinese 3-1, gol e highlights: i bianconeri tornano a vincere dopo 8 gare - Dopo tre sconfitte consecutive, che hanno portato all'esonero di Tudor, la Juventus ospita allo Stadium l'Udinese. Come scrive sport.sky.it

Juventus – Udinese 3-1 cronaca e highlights: la Signora torna finalmente alla vittoria! – VIDEO - Udinese cronaca e highlights: ecco il racconto e le immagini di quanto accaduto nella sfida di Serie A ... Riporta generationsport.it

Digiuno finito, la Juve ritrova i gol e la vittoria: Udinese piegata in attesa di Spalletti - La Juventus trova la vittoria dopo un digiuno di un mese e mezzo e 8 partite. Da tuttomercatoweb.com