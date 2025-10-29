hermoso e dovbyk stendono il parma la roma aggancia il napoli

Una Roma attenta e concreta, fatica con il Parma all'Olimpico, ma vince 2-1 con un bel secondo tempo, grazie ai gol di Hermoso e Dovbyk, torna alla vittoria in casa e si riporta in testa alla classifica, riagganciando il Napoli a 21 punti, con 7 vittorie in 9 gare, e con il Milan a -3 in vista della sfida di San Siro di domenica sera. Il Parma di Cuesta lotta ma crea poco e rimedia un ko che la lascia a 7 punti. Gasperini decide di puntare dal 1' su Ferguson supportato da Dybala e Soulé, con Celik come quinto di centrocampo e Kone e Cristante in mediana ed Hermoso in difesa. Dall'altra parte Cuesta sceglie in avanti la coppia Pellegrino-Cutrone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

