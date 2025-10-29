Hermoso e Dovbyk stendono il Parma La Roma aggancia il Napoli
Una Roma attenta e concreta, fatica con il Parma all'Olimpico, ma vince 2-1 con un bel secondo tempo, grazie ai gol di Hermoso e Dovbyk, torna alla vittoria in casa e si riporta in testa alla classifica, riagganciando il Napoli a 21 punti, con 7 vittorie in 9 gare, e con il Milan a -3 in vista della sfida di San Siro di domenica sera. Il Parma di Cuesta lotta ma crea poco e rimedia un ko che la lascia a 7 punti. Gasperini decide di puntare dal 1' su Ferguson supportato da Dybala e Soulé, con Celik come quinto di centrocampo e Kone e Cristante in mediana ed Hermoso in difesa. Dall'altra parte Cuesta sceglie in avanti la coppia Pellegrino-Cutrone. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
VINCIAMO NOI! ? Decidono i gol di Hermoso e Dovbyk nella ripresa! #RomaParma - X Vai su X
Dybala decisivo e Dovbyk generoso Le pagelle di Sassuolo-Roma del nostro @pierluigipardo #Fantacalcio Vai su Facebook
La Roma stende il Parma 2-1: i giallorossi raggiungono il Napoli in testa alla classifica - Per la Roma a segno Hermoso e Dovbyk, per il Parma accorcia le distanze Circati ... Lo riporta ilgiornale.it
SERIE A - Roma-Parma 2-1, Hermoso e Dovbyk regalano il successo ai giallorossi - Primo tempo sofferto per i giallorossi, in cui è pesato anche il forfait di Ferguson, uscito per infortunio, concluso ... napolimagazine.com scrive
Parma, così fa male: punito da Hermoso e Dovbyk - La buona prestazione dei ragazzi di Cuesta non porta punti ... parmatoday.it scrive