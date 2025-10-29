Hercules – La leggenda ha inizio: trama, cast e streaming del film su Italia 1. Questa sera, mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Hercules – La leggenda ha inizio (The Legend of Hercules), film del 2014 diretto e prodotto da Renny Harlin, con protagonista Kellan Lutz nei panni di Hercules. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Nell’antica Grecia regna il terrore per colpa di re Anfitrione che, bramoso di potere e di ricchezze, invade il regno confinante, Argo. Così Anfitrione affronta il re di Argo in duello riuscendo a sconfiggerlo e reclama il suo regno. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Hercules – La leggenda ha inizio: tutto quello che c’è da sapere sul film