Hedda recensione | l' assolo di Tessa Thompson per una tesa satira sull' arroganza umana
Eleganza e sfarzo controllato, misurando la metrica di un assolo di innegabile potenza interpretativa. E forse sì: senza Tessa Thompson, Hedda non sarebbe stato lo stesso film (che trovate su Prime Video). Al quarto lungometraggio, Nia DaCosta si ispira a Hedda Gabler del norvegese Henrik Ibsen - famoso spettacolo teatrale andato in scena per la prima volta nel 1891 - per riassume, esaltandone conflitti e controversie, le idiosincrasie di una società aristocratica arrivista e spregiudicata, vittima dei propri capricci e delle proprie capricciose ambizioni.
