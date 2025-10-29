Hedda recensione | l' assolo di Tessa Thompson per una tesa satira sull' arroganza umana

Nia DaCosta rilegge l'opera teatrale di Henrik Ibsen, costruendo un film che prende di mira la società aristocratica. Funziona, nonostante una certa rigidità. Su Prime Video. Eleganza e sfarzo controllato, misurando la metrica di un assolo di innegabile potenza interpretativa. E forse sì: senza Tessa Thompson, Hedda non sarebbe stato lo stesso film (che trovate su Prime Video). Al quarto lungometraggio, Nia DaCosta si ispira a Hedda Gabler del norvegese Henrik Ibsen - famoso spettacolo teatrale andato in scena per la prima volta nel 1891 - per riassume, esaltandone conflitti e controversie, le idiosincrasie di una società aristocratica arrivista e spregiudicata, vittima dei propri capricci e delle proprie capricciose ambizioni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

