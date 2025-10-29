hed mayner si aggiunge alla programmazione del prossimo pitti uomo

La programmazione del prossimo Pitti Uomo continua a prendere forma. Dopo l’annuncio di Soshiotsuki delle scorse settimane, la lista dei guest designer della prossima edizione si allunga con l’annuncio di Hed Mayner. Il designer e founder del brand eponimo metterà in scena a Firenze la sua visione di menswear fatta di rigore sartoriale e libertà formale con una sfilata-evento durante il calendario del Pitti Uomo, in programma dal 13 al 16 gennaio 2026. «Creare è pensare con le mani, sembrano sussurrare le collezioni di Hed Mayner», ha dichiarato Francesca Tacconi, Special Events Coordinator di Pitti Immagine. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

