Heat in versione turbo | 144-117 agli Hornets Jaquez Jr guida l’assalto
Serata di fuoco al Kaseya Center: Miami travolge Charlotte 144-117 con attacco scintillante, panchina profonda e un Jaime Jaquez Jr. formato leader. L’ala dei Heat chiude a 28 punti (20 nel primo tempo) e un impatto difensivoenergetico che cambia l’inerzia. La partita. Miami scappa già nel secondo quarto, quando chiude il periodo con un parziale di 11-0 e costruisce il primo break serio (76-60 all’intervallo). Charlotte rientra fino a –3 nella ripresa, ma i padroni di casa rispondono con un 23-7 che si estende nel quarto periodo e mette la gara in ghiaccio. Protagonisti. Jaime Jaquez Jr.: 28 punti (914), letture pulite e presenza costante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
