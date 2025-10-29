Hazbin Hotel 2 la recensione | l’evoluzione di un inferno musicale
La serie: Hazbin Hotel – Stagione 2 (2025) Titolo originale: Hazbin Hotel – Season 2 Ideazione: Vivienne “VivziePop” Medrano Sceneggiatura: Vivienne Medrano, Adam Neylan, Sam Haft, Andrew Underberg Genere: Animazione, Musical, Dark Comedy, Fantasy Cast vocale: Erika Henningsen, Stephanie Beatriz, Christian Borle, Amir Talai, Alex Brightman, Keith David, Krystina Alabado, Kevin Del Aguila, Patrick Stump, Jessica Vosk, Lilli Cooper, Joel Perez Durata: 8 episodi da circa 25 minuti ciascuno Dove l’abbiamo visto: In streaming su Prime Video Trama: Dopo la battaglia con Adam e gli sterminatori, Charlie Morningstar riapre il suo hotel con l’obiettivo di redimere le anime dannate, ma la sua missione viene ostacolata da Vox, che lancia una campagna di discredito contro di lei mentre l’Inferno e il Paradiso affrontano le conseguenze della possibilità di salvezza. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
