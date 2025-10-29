Hanno stampato il mio libro con un capitolo in meno è scandaloso Adesso lo devono ristampare | Mauro Corona si infuria con Mondadori per l’errore madornale

Ilfattoquotidiano.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mancano tre pagine del nuovo romanzo e Mauro Corona s’infuria. Quando martedì 21 ottobre è uscito in libreria I sentieri degli aghi di pino, la sua 15esima opera (escluse le raccolte di racconti), il 75enne celebre romanziere della montagna probabilmente nemmeno se n’era accorto. Il passaparola tra gli affezionati è però montato in pochi giorni perché molti lettori non riuscivano a capire cosa succedesse tra il capitolo 8 e il 9 del romanzo. Infatti, mancavano tre pagine che alla Mondadori, editori storici di Corona, si erano persi per strada tra le due stesure che lo scrittore ha realizzato come di consueto a mano con una biro sui suoi stropicciati quadernetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

