Mancano tre pagine del nuovo romanzo e Mauro Corona s’infuria. Quando martedì 21 ottobre è uscito in libreria I sentieri degli aghi di pino, la sua 15esima opera (escluse le raccolte di racconti), il 75enne celebre romanziere della montagna probabilmente nemmeno se n’era accorto. Il passaparola tra gli affezionati è però montato in pochi giorni perché molti lettori non riuscivano a capire cosa succedesse tra il capitolo 8 e il 9 del romanzo. Infatti, mancavano tre pagine che alla Mondadori, editori storici di Corona, si erano persi per strada tra le due stesure che lo scrittore ha realizzato come di consueto a mano con una biro sui suoi stropicciati quadernetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Hanno stampato il mio libro con un capitolo in meno, è scandaloso. Adesso lo devono ristampare": Mauro Corona si infuria con Mondadori per l'errore "madornale"