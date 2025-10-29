Hanno stampato il mio libro con un capitolo in meno è scandaloso Adesso lo devono ristampare | Mauro Corona si infuria con Mondadori per l’errore madornale
Mancano tre pagine del nuovo romanzo e Mauro Corona s’infuria. Quando martedì 21 ottobre è uscito in libreria I sentieri degli aghi di pino, la sua 15esima opera (escluse le raccolte di racconti), il 75enne celebre romanziere della montagna probabilmente nemmeno se n’era accorto. Il passaparola tra gli affezionati è però montato in pochi giorni perché molti lettori non riuscivano a capire cosa succedesse tra il capitolo 8 e il 9 del romanzo. Infatti, mancavano tre pagine che alla Mondadori, editori storici di Corona, si erano persi per strada tra le due stesure che lo scrittore ha realizzato come di consueto a mano con una biro sui suoi stropicciati quadernetti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
#25ottobre Quando un predicatore scrisse una lettera ai bresciani nel 1480 perché fosse San Rocco il patrono della città e non i santi Faustino e Giovita. Interessante il piccolo e prezioso libro della Queriniana (il primo libro stampato a Brescia). Ce ne parla co Vai su Facebook
"Un errore madornale e scandaloso", Mauro Corona furioso con Mondadori: "Il mio nuovo romanzo stampato senza un intero capitolo" - E' un Mauro Corona furioso quello che sui suoi seguitissimi canali social attacca Mondadori, casa editrice rea di aver stampato il suo ultimo libro... Segnala ildolomiti.it
“Il mio libro è uscito mutilato”. Mauro Corona contro Mondadori che ripubblicherà il romanzo - Secondo l’autore, manca un intero capitolo non trascritto dai suoi quaderni. Riporta repubblica.it
Mauro Corona contro Mondadori, "il mio libro mutilato" - Il "21 ottobre è uscito, per Mondadori, il mio nuovo romanzo 'I sentieri degli aghi di pino'. Lo riporta ansa.it