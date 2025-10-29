Hamas mette in pericolo la tregua Bibi ordina attacchi aerei su Gaza
I terroristi gabbano Israele consegnando non i resti del corpo di uno degli ostaggi ancora in mano loro ma quelli di una vittima già seppellita. Bibi Netanyahu: «Cessate il fuoco violato». E dà il via ai blitz. JD Vance: «Solo scaramucce». 🔗 Leggi su Laverita.info
Matteo Salvini: "Se Trump è riuscito a mettere intorno al tavolo sia Netanyahu che Hamas, bisogna fare il possibile o l'impossibile, mettendo nel cassetto le parole di guerra e i propositi di guerra, per fare lo stesso anche con Zelensky e Putin”. Vai su Facebook
