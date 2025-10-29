Hamas ci inganna Netanyahu torna a bombardare Gaza | 100 persone rimaste uccise nei raid Trump | Tregua non a rischio

Feedpress.me | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un totale di 100 palestinesi, tra cui 35 minorenni, sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza da ieri, dopo che il premier  israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese. In particolare, secondo l'Idf, ieri pomeriggio Hamas ha ucciso un soldato israeliano nell'area di Rafah.. A fornire. 🔗 Leggi su Feedpress.me

hamas ci inganna netanyahu torna a bombardare gaza 100 persone rimaste uccise nei raid trump tregua non a rischio

© Feedpress.me - "Hamas ci inganna", Netanyahu torna a bombardare Gaza: 100 persone rimaste uccise nei raid. Trump: "Tregua non a rischio"

Contenuti che potrebbero interessarti

hamas inganna netanyahu torna«Hamas ci inganna»: e Netanyahu torna a bombardare Gaza. Ma la Casa Bianca: «Scaramucce, il cessate il fuoco reggerà» - Almeno sette vittime nella Striscia a causa dei nuovi radi israeliani ordinati sull’onda dell’indignazione per la consegna da parte di Hamas dei resti di un ostaggio già rimpatriato due anni fa ... lasicilia.it scrive

hamas inganna netanyahu torna"Hamas ci inganna", Netanyahu torna a bombardare Gaza: 65 persone rimaste uccise nei raid. Trump: "Tregua non a rischio" - Il premier israeliano, sull'onda dell'indignazione per la consegna dei resti di un ostaggio già rimpatriato ... msn.com scrive

hamas inganna netanyahu tornaIsraele, ufficio Netanyahu: "Premier ha ordinato potenti raid sulla Striscia di Gaza" - Idf diffonde video miliziani Hamas "che inscenano ritrovamento corpo di un ostaggio" ... Segnala adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Hamas Inganna Netanyahu Torna