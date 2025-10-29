Un totale di 100 palestinesi, tra cui 35 minorenni, sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza da ieri, dopo che il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di effettuare 'raid massicci' sulla Striscia accusando Hamas di violazione delle intese. In particolare, secondo l'Idf, ieri pomeriggio Hamas ha ucciso un soldato israeliano nell'area di Rafah.. A fornire. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - "Hamas ci inganna", Netanyahu torna a bombardare Gaza: 100 persone rimaste uccise nei raid. Trump: "Tregua non a rischio"