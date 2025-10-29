Halloween sportivo a San Lorenzo | torneo di calcio in maschera e una golosa merenda

Una partita da calcio in maschera e poi una super merenda tutti insieme: è stata una bellissima festa di Halloween a tema calcistico per più di cento bambini di Asar e San Lorenzo quella che si è tenuta martedì nel campo di via Vespucci.L’originale party è stato organizzato dalle due società che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

