Halloween party a ritmo di musica latina al Delta Florence

Firenzetoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione della notte di Halloween, l'Hotel Delta Florence di Calenzano ospiterà lo speciale Halloween Latino, denominato “Baila Horror”, in programma venerdì 31 ottobre. L'evento, organizzato da Wood Latino, propone una serata a tema interamente dedicata alle danze caraibiche.I partecipanti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

