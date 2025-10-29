Halloween party a ritmo di musica latina al Delta Florence
In occasione della notte di Halloween, l'Hotel Delta Florence di Calenzano ospiterà lo speciale Halloween Latino, denominato “Baila Horror”, in programma venerdì 31 ottobre. L'evento, organizzato da Wood Latino, propone una serata a tema interamente dedicata alle danze caraibiche.I partecipanti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
HALLOWEEN PARTY Venerdì 31 Ottobre - 17.00-19.00 circa In occasione del giorno di Halloween, i ragazzi del rione organizzano un pomeriggio dedicato a tutti i bambini, ma non solo. Programma completo: 17.00 merenda offerta nella corte rionale 17. Vai su Facebook
Artisti d'eccezione per una notte da paura: Gardaland Halloween Party - Cinque grandi artisti per un Halloween che unisce generazioni e fa vibrare le notti d’autunno al ritmo della musica. Lo riporta veronasera.it
Gardaland, Halloween Party 2025 da brividi con Eiffel 65, Noemi, Clara, Sal da Vinci, Marvin & Andrea Prezioso - La notte più terrificante dell’anno batte al ritmo della musica di Gardaland Halloween Party 2025 che promette un’esperienza epica, in un Halloween dalla durata record di ... Come scrive leggo.it
Allo Spirit De Milan Halloween Party con Alexandra e Bungee Fly - Allo SPIRIT DE MILAN (via Bovisasca, 59 – Milano), la stagione autunnale continua a ritmo serrato tra musica dal vivo, ballo e comicità, mentre si avvicina una delle notti più attese dell’anno: ... Si legge su radiowebitalia.it