Halloween Parte la sfida tra le maschere

Non solo ’Dolcetto o scherzetto’, ma anche vetrine addobbate a tema e tante maschere pronte a sfidarsi per conquistare il primo premio, o comunque piazzarsi tra le più votate. Venerdì 31 ottobre, dalle 17, le vetrine di Agliana si illumineranno a festa per ’ AglianaWeen ’ (quinta edizione) su iniziativa di ’ Vivi Agliana ’, progetto che riunisce diversi commercianti che organizzano iniziative e hanno creato un portale Internet per dare visibilità a negozi e prodotti locali. "Siamo contenti che gli aglianesi apprezzino l’evento - dichiara Carolina Acciai, di Happy School e ideatrice del progetto Vivi Agliana con Guido Del Fante - e siamo contenti della tanta partecipazione che c’è ogni anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it